Советы психолога: как отвлечь ребенка от телефона на летних каникулах

В современном мире дети все чаще проводят время за экранами телефонов и планшетов, что вызывает обеспокоенность у родителей и педагогов. Психологи подчеркивают важность вовлечения ребенка в активные и развивающие занятия, которые помогут отвлечься от цифровых устройств и развить полезные навыки. Об этом сообщила РИАМО психолог бренда эмоциональных товаров modi Ирина Голубева.

«Для отвлечения ребенка от телефона особенно эффективны настольные игры, которые требуют внимания, логики и командной работы. Такие игры способствуют развитию памяти, мышления и умению общаться со сверстниками или родителями», — отметил психолог.

Увлекательные и динамичные игры с простыми правилами помогают удерживать интерес ребенка и не позволяют ему заскучать. Сейчас существует множество вариантов, в которые можно играть как с родителями или друзьями, так и самостоятельно, например: головоломки, различные карточные игры, дженга, дартс, игры с мячом, бадминтон, теннис и многое другое. Такие активности накладывают значимый социальный эффект в становлении личности ребенка. Они стимулируют воображение и творческое мышление, учат коммуницировать и находить нестандартные решения, развивают моторику и ловкость, а также улучшают навыки построения стратегий и работы в команде.

«Во время летних каникул необходимо организовывать расписание ребенка таким образом, чтобы активные игры и прогулки на свежем воздухе чередовались с домашними делами, моментами отдыха, чтением и как вариант просмотром мультфильмов или кино. Однако не стоит отбирать устройства у детей, это может повлечь за собой недоверие к родителям, провоцируя на намеренные протесты, что особенно распространено у подростков. Важно сохранять эмоциональный баланс ребенка и стараться заинтересовать его реальным миром, активностями в нем и живым общением», — добавил Голубева.

Родители также должны принимать участие в играх и совместных активностях с детьми, именно так и создается положительный пример и осуществляется поддержка начинаний или увлечений ребенка. Такой подход не только помогает уменьшить зависимость от цифровых устройств, но и способствует гармоничному развитию юного поколения, заключила эксперт.