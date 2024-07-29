Советский конькобежец Сергеев скончался на 100-м году жизни

В понедельник ушел из жизни советский рекордсмен мира по конькобежному спорту Юрий Сергеев, сообщает пресс-служба союза конькобежцев РФ в Telegram-канале .

Именитому спортсмену было 99 лет. Причина смерти не уточняется.

В союзе конькобежцев принесли соболезнования родным и близким спортсмена.

Сергеев был многократным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР, судьей всесоюзной категории и членом Общества «Динамо».

Серьезно заниматься бегом на коньках он стал после 1945 года. Сергеев участвовал в чемпионатах Москвы, всесоюзных соревнованиях, а также установил мировой рекорд на дистанции 500 м. Также он был участником зимних Олимпийских игр 1956 года.