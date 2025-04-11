Совет ветеранов педагогического труда создадут в Озерах

Встреча, состоявшаяся в школе № 3, собрала около 30 ветеранов педагогического труда: заслуженных учителей с многолетним стажем работы, руководителей образовательных учреждений, управления образования. Обсудили создание архива воспоминаний и документов для будущей экспозиции, посвященной истории образования в городе Озеры, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Также участники встречи приняли важное решение — сформировать совет ветеранов педагогического труда города Озёр. Теперь ветераны получат возможность активно взаимодействовать друг с другом и делиться накопленным опытом.

«Вклад ветеранов педагогического труда в развитие педагогики и системы образования является бесценным. Искренне надеюсь, что учителя с многолетним стажем и богатым опытом поделятся своими уникальными знаниями с нынешнем поколением», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.