Совет ветеранов Красногорска подвел итоги работы и выбрал нового председателя

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Красногорска 13 февраля провел отчетно-выборную конференцию, где подвел итоги работы за 2021–2025 годы и избрал нового председателя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорске 13 февраля прошла 14-я отчетно-выборная конференция Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В мероприятии приняли участие 138 делегатов от более чем ста первичных организаций округа.

Совет ветеранов объединяет свыше 60 тысяч жителей пенсионного возраста и активно участвует в общественной жизни, а также в реализации социальных программ. Первый заместитель главы округа Наталья Тимошина отметила вклад организации в развитие муниципалитета и выразила благодарность ветеранам.

Заместитель председателя Совета Софья Головина рассказала, что приоритетными направлениями работы остаются социально-бытовая и медицинская поддержка пожилых, вовлечение их в активную жизнь, а также патриотическое и трудовое воспитание молодежи. Ветераны оказывают помощь участникам СВО и их семьям, занимаются сбором гуманитарной помощи и посещают раненых в госпиталях.

Совет ветеранов Красногорска отмечен на всероссийском уровне: организация из Нахабина стала победителем конкурса, посвященного 80-летию Победы. По итогам конференции новым председателем Совета ветеранов избрали начальника управления по социальным вопросам администрации Татьяну Квасникову. Она выразила благодарность делегатам за доверие и подчеркнула значимость работы ветеранского движения.

В завершение конференции участники обсудили планы и задачи на ближайшее будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.