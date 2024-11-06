сегодня в 16:28

Совет по развитию туризма прошел в Ступине

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с председателем окружного совета депутатов Александром Сухачевым провел совет по развитию туризма, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководитель муниципалитета поздравил команду Ступинского историко-краеведческого музея, участницу проекта «Фабрика кадров для промышленного туризма», с победой во всероссийской образовательной программе Росмолодежи АНО «Больше, чем путешествие».

В конкурсе по акселерационной программе «Фабрика молодежного туризма» приняли участие 360 человек из 72 регионов — представители органов исполнительной власти в сфере молодежной политики и туризма, общественных организаций и вузов. Проект ступинской команды признан лучшим.

Цель проекта «Фабрика кадров для промышленного туризма» — создание сообщества молодых историков-экскурсоводов в 11 городах трудовой доблести Центрального федерального округа численностью более 500 человек, которое реализует туристические проекты по формированию новых культурно-познавательных профориентационных маршрутов. Историки-экскурсоводы разработают передвижную выставку, проведут порядка 4000 экскурсий для 50000 человек.

«Городской округ Ступино имеет возможность стать экспертом по промышленному туризму. В нашем муниципалитете расположено большое количество промышленных предприятий, являющихся передовыми в своих отраслях. 12 из них уже подписали договоры по организации экскурсий на их территориях», — рассказал Дмитрий Шалыгин, директор Ступинского историко-краеведческого музея.

Участники рабочей встречи рассмотрели способы реализации проекта, а также обсудили создание центра промышленного туризма и перспективы развития отрасли в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.