«Совет матерей» просит ввести скидку на парковку для многодетных в аэропортах

Общественная организация «Совет матерей» предлагает ввести 25-процентную скидку на парковку для многодетных семей во всех аэропортах России, сообщает «Осторожно, Москва» .

Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая направила соответствующее предложение в Минтранс РФ. В письме общественники также просят рассмотреть в будущем полную отмену платы за парковку в аэропортах для многодетных.

По словам членом «Совета матерей», в РФ около 3 млн многодетных семей. Они относительно редко отправляются в путешествия, а оплата парковки является дополнительной финансовой нагрузкой. Бесплатная стоянка станет мерой поддержки семей с детьми, отмечают в организации.

Ранее скиду в 25% на оплату стоянки для многодетных семей ввели в аэропорту Шереметьево. Ее можно оформить через личный кабинет «Шереметьево паркинг». Чтобы подтвердить льготу, нужно указать СНИЛС.

