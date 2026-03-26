Совет директоров Талдомского округа утвердил планы на 2026 год

Заседание Совета директоров прошло 25 марта в отеле Country Resort в Талдомском округе Подмосковья. Участники подвели итоги развития территории за 2020–2025 годы и определили ключевые задачи на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание открыл председатель совета директоров Юрий Власенко. Глава Талдомского округа Юрий Крупенин представил доклад об основных результатах работы муниципалитета за шесть лет — с 2020 по 2025 годы — и обозначил перспективы дальнейшего развития.

Председатель совета депутатов округа Михаил Аникеев отчитался о деятельности представительного органа за 2025 год. Депутат Мособлдумы Марина Шевченко уделила внимание исполнению наказов избирателей и реализации социально значимых проектов на территории округа.

Участники также рассмотрели вопрос реорганизации территориального налогового органа — МРИ ФНС №12 по Московской области — путем присоединения к ИФНС Дмитрова.

Кроме того, совет утвердил проведение в 2026 году Дня благотворительного труда. Собранные средства администрация округа, совет директоров и координационный совет райкома профсоюзов направят на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и членов их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.