Совет депутатов Серпухова обсудил имущественные вопросы

10 февраля глава Серпухова Алексей Шимко принял участие в заседании окружного Совета депутатов под председательством Михаила Шульги. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Вместе с депутатом Московской областной Думы Татьяной Карзубовой, председателем Контрольно-счетной палаты Владимиром Батуковым, городским прокурором Виталием Хрипуновым и парламентариями рассмотрели вопросы развития округа.

Утвержден Устав — основной документ, который устанавливает систему местного самоуправления, его правовые и финансовые основы. Это фундамент для дальнейшей работы.

Имущественные вопросы. Уделили внимание аренде муниципальных земель: сделав правила более понятными и равными для всех.

Также решено передать в собственность Московской области несколько объектов муниципальной инфраструктуры — газопроводы в Пущино, Лукьяново и Райсеменовском. Это позволит лучше их обслуживать и развивать.

В Волохово округ принял новое помещение — здание ФАПа: ему найдут полезное применение.

Отдельно обсудили поддержку молодых семей: утвердили стоимость квадратного метра жилья для расчета социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы МО «Жилище». Это реальная помощь тем, кто хочет улучшить свои жилищные условия.

В ходе заседания парламентарии приняли решения по ряду муниципальных программ — в том числе по реставрации Серпуховского музыкально-драматического театра, оснащению камерами в рамках «Безопасного региона», строительству дорог в Дашковке и развитию системы водоснабжения.

Каждое принятое решение — это конкретный шаг навстречу запросам жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.