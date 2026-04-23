Совет депутатов Пушкинского округа принял 27 решений 23 апреля

Заседание совета депутатов прошло 23 апреля в городском округе Пушкинский. Депутаты рассмотрели 27 вопросов и приняли решения по имущественным и земельным темам, а также по передаче объектов инфраструктуры в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 78-м очередном заседании совета депутатов приняли участие глава округа Максим Красноцветов, его заместители, представитель прокуратуры, председатель контрольно-счетной палаты и журналисты.

Все 27 вопросов повестки предварительно рассмотрели на заседаниях постоянных депутатских комиссий с участием заместителей главы. Депутаты обсудили каждую тему и заслушали развернутые доклады.

На заседании приняли решения по имущественным и земельным вопросам. Также депутаты обсудили перечень объектов инженерной инфраструктуры и специализированной техники, которые планируется передать из федеральной и областной собственности в муниципальную собственность городского округа Пушкинский.

Максим Красноцветов поблагодарил участников заседания за конструктивный диалог и продуктивную работу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.