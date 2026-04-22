Совет депутатов Королева утвердил установку досок героям СВО
Совет депутатов городского округа Королев 22 апреля принял решение установить мемориальные доски участникам специальной военной операции Алексею Колягину и Василию Малкину. Инициативу поддержали единогласно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Решение об увековечении памяти бойцов депутаты приняли на очередном заседании под председательством Александра Ходырева. Мемориальные доски установят в честь Алексея Колягина и Василия Малкина, которые проявили мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.
«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.