Совет депутатов Долгопрудного утвердил изменения по экологии

сегодня в 16:00

Совет депутатов Долгопрудного 20 мая принял решения по экологическим, земельным и финансовым вопросам, а также запустил процедуру утверждения отчета об исполнении бюджета за 2025 год. Публичные слушания по документу пройдут 1 июня 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На очередном заседании парламентарии рассмотрели блок вопросов, касающихся регулирования экологических, земельно-имущественных, юридических и финансовых отношений на территории округа.

Депутаты утвердили обновленную методику расчета компенсационной стоимости и стоимости компенсационного озеленения при вырубке и повреждении зеленых насаждений. Коэффициент индексации за разрешенную вырубку установлен на уровне 1,5. Расширен перечень случаев применения методики, а также уточнен список категорий земель, на которые ее действие не распространяется. Коэффициент компенсационного озеленения сохранен в соотношении 2:1.

Кроме того, совет депутатов инициировал процедуру утверждения отчета об исполнении бюджета за 2025 год. Окончательное решение примут после публичных слушаний, назначенных на 1 июня 2026 года, с учетом поступивших от жителей предложений и замечаний.

С текстами всех принятых решений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Долгопрудного.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.