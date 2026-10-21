Совет депутатов Долгопрудного провел очередное заседание

Депутаты Долгопрудного 21 октября утвердили решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа. Заседание прошло под председательством Дмитрия Балабанова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В заседании совета депутатов приняли участие временно исполняющий полномочия главы Долгопрудного Руслан Смашнев и депутат Московской областной думы Николай Томашов.

Основную часть повестки посвятили предстоящему конкурсу по отбору кандидатур на должность главы округа. Депутаты утвердили положение о порядке его проведения, приняли решения о назначении членов конкурсной комиссии и об объявлении конкурса.

Также совет утвердил положение об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Долгопрудном.

Руслан Смашнев сообщил о кадровых назначениях в руководстве округа. Анна Кузнецова назначена заместителем главы по земельно-имущественным вопросам. Сергей Калинин стал заместителем главы — начальником управления делами и будет курировать территориальную политику. Андрей Бирзак назначен заместителем главы по вопросам благоустройства и дорожного хозяйства.

Все решения совета депутатов опубликованы на официальном сайте администрации Долгопрудного: оф-долгопрудный.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <...> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.