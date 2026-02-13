Совет блогеров пытается сорвать акцию ко Дню всех влюбленных в ТРЦ «Ривьера»

Совет блогеров направил обращение министру природных ресурсов России Александру Козлову и в Генеральную прокуратуру с требованием запретить запланированную на 14 февраля акцию по спуску 100 тысяч воздушных шаров в торгово-развлекательном центре «Ривьера» в Москве, сообщает Постньюс .

Мероприятие, приуроченное ко Дню всех влюбленных, должно состояться 14 февраля в 15:30 по московскому времени. По оценке активистов, его стоимость может превысить 30 миллионов рублей.

По словам юриста Валерии Рытвиной, аналогичные акции уже проходили в прошлом и становились объектом критики из-за негативного воздействия на экологию. Со стороны организаторов звучат заявления об использовании «100% натурального латекса», производимого из сока каучукового дерева, и о полной экологичности шаров.

Тем не менее, Совет блогеров ссылается на исследование, которое было размещено в 2020 году в научном журнале Journal of Hazardous Materials. Работа демонстрирует, что латексные шары в природной среде способны долго сохранять форму, прочность и фактически вести себя как пластик. Дополнительно отмечается, что для придания прочности латекс подвергается вулканизации с включением серы, тяжелых металлов, красителей и пластификаторов. В результате шары становятся долгоживущими отходами, а их яркие фрагменты птицы и звери могут ошибочно принимать за еду.

Общественники призывают надзорные органы дать правовую оценку планируемому шоу и изучить вопрос об ужесточении законодательства, вплоть до полного запрета таких мероприятий.

