Соцработников Подмосковья отметили высокими наградами

В Доме Правительства Московской области прошло торжественное мероприятие ко Дню социального работника, который ежегодно отмечается 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Сегодня мы поздравили и отметили наградами людей благородной профессии — сотрудников социальной сферы. Ежедневно соцработники отдают частичку тепла, доброты и заботы тем, кто в этом нуждается: это старики, инвалиды, дети, которые находятся в трудной ситуации, а также семьи участников СВО и те, кому нужна помощь. В этот праздник у нас есть прекрасная возможность еще раз сказать „Спасибо“, — поздравила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В праздничные и предпраздничные дни во всех учреждениях социальной сферы Московской области прошли чествования лучших работников, которые отличились особыми заслугами в своей профессиональной деятельности.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в поздравительном слове подчеркнула схожесть деятельности социальных работников и соцкоординаторов фонда.

«Многие социальные координаторы фонда „Защитники Отечества“ имеют опыт работы в службах социальной помощи. Они помогают ветеранам СВО и семьям героев. Среди наших социальных координаторов фонда — более 300 ветеранов СВО и свыше сотни мам и жен героев. Они как никто другой способны находить самые нужные слова поддержки в сложных ситуациях. В дальнейшем мы планируем развивать службу социальных координаторов, чтобы каждый ветеран, его близкие могли в шаговой доступности обратиться за помощью и получить ее», — сказала Анна Цивилева.

В рамках областного мероприятия социальных специалистов региона и сотрудников подмосковного филиала Госфонда «Защитники Отечества» отметили высокими наградами, а также совместно со Сбербанком провели разработку и защиту проектов «Трансформация социальной сферы», которые вовлекли гостей праздника в интеллектуальном взаимодействии.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье работают более 15 тысяч социальных работников, в фокусе внимания которых более 2 млн пожилых жителей, свыше 400 тысяч инвалидов и более 1,5 млн семей с детьми.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.