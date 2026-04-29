Соцработники помогли семье в Пушкинском округе после отключения света

Социальные работники выехали к семье в Пушкинском городском округе после обращения пенсионерки, инвалида I группы, о длительном отключении электричества 29 апреля. Специалисты передали продуктовый набор и оставили контакты для связи, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

29 апреля в адрес губернатора поступило видеообращение жительницы Подмосковья. Пенсионерка, являющаяся инвалидом I группы, сообщила о продолжительном отсутствии электроснабжения. По ее словам, в доме стало холодно, а продукты питания испортились.

Министерство социального развития региона оперативно организовало выезд сотрудников центра социального обслуживания. Дверь открыла дочь заявительницы. Она пояснила, что живет в доме вместе с мужем и пожилой матерью, и подтвердила, что семья временно оставалась без света и испытывала дискомфорт из-за холода. На момент визита электроснабжение уже восстановили.

От предложенной дополнительной социальной помощи дочь отказалась. Специалисты оставили семье контактный телефон центра социального обслуживания для оперативного взаимодействия и передали продуктовый набор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.