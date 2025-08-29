Социолог Гапич рассказал, почему зумеры быстро увольняются с работы

Доцент кафедры социологии и социальных инноваций СКФУ Александр Гапич рассказал, почему представители поколения Z часто быстро увольняются с работы, сообщает «Победа 26» .

Молодые специалисты из поколения Z, только что вышедшие на рынок труда, предъявляют новые требования к рабочему месту. Доцент кафедры социологии и социальных инноваций высшей школы креативных индустрий СКФУ Александр Гапич пояснил, что для зумеров деньги важны, но не являются главным смыслом жизни.

«Зарплата должна закрывать расходы и давать чувство безопасности, но дальше в топ-факторы выбора входят баланс жизни и работы, адекватная среда и развитие. Поэтому мем „ушел на обед и не вернулся“ — это, скорее, про низкий уровень терпимости к токсичности или к бессмысленным правилам, а не про лень», — отметил Гапич.

Социолог добавил, что результаты международных и российских исследований подтверждают эти тенденции. По его словам, молодое поколение меняет правила на рынке труда, делая акцент на личном комфорте и развитии.