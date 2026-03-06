Социальный ритуал: зачем в современном мире нужны гендерные праздники

Праздники 23 Февраля и 8 Марта сейчас почти утратили свое первоначальное значение. Смысловая нагрузка изменилась настолько, что люди поздравляют и маленьких мальчиков, и девочек, которые еще очень далеки и от защиты Отечества, и от борьбы за эмансипацию, сообщила РИАМО клинический психолог школы женской психологии «Лелея» Мария Царева.

«Теперь это „день, когда поздравляют мужчин“, желают им быть сильными и смелыми. И „день, когда поздравляют женщин“, чтобы они оставались милыми и прекрасными. В современном мире гендерные праздники служат своеобразным социальным ритуалом, который напоминает нам о символических полюсах гендерной идентичности, без привязки к реальным ролям и задачам», — сказала Царева.

По ее словам, 23 Февраля — празднование архетипа Героя, Защитника, а 8 Марта — чествование архетипа Великой Матери, вечной женственности, красоты и весны.

Специалист пояснила, что любой праздник окружен традициями, правилами и ритуалами. Они необходимы человеческой психике для структурирования линии времени и переживания общих смыслов. Когда люди участвуют в праздновании (даже формально принимая поздравления от коллег на работе), то соединяются с коллективным бессознательным, что дает ощущение принадлежности к роду, культуре, обществу и снижает тревогу перед неопределенностью будущего.

«Быть узнанным, засвидетельствованным в своей гендерной роли — это форма психологического признания и принятия. Для мужчины получить поздравление 23 Февраля — это символическое подтверждение его силы, надежности и способности быть опорой. Для женщины 8 Марта — это напоминание о ее ценности, красоте, способности дарить жизнь и вдохновлять», — добавила клинический психолог.

С точки зрения психологии реакция людей на эти праздники может быть неплохим диагностическим инструментом. Если женщина обесценивает или демонстративно отвергает 8 Марта, это может говорить о конфликте с ее глубинной женственностью. Если мужчина злится на 23 Февраля, возможно, его внутренний герой подавлен или ранен, он не чувствует в себе права на силу и защиту.

Как уточнила собеседница, гендерные праздники поддерживают важные архетипические, глубинные связи между мужским и женским. Поздравляя друг друга, люди символически обмениваются энергией.

«Есть и обратная сторона медали. Проблемы начинаются, когда социальный ритуал подменяет реальные отношения. Когда коробка конфет 8 Марта становится „откупом“ от искреннего внимания в остальные 364 дня, или когда „мужской“ праздник требует от мужчины жесткой маскулинности, подавляя его истинную природу», — предупредила эксперт.

По ее мнению, в целом, гендерные праздники важны для большинства людей как коллективные ритуалы инициации и признания. Они дают возможность прикоснуться к глубинной гендерной идентичности, получить поддержку от коллективного поля и сбалансировать те аспекты личности, которые они вынуждены подавлять в будничной жизни, адаптируясь к повседневному стрессу и жизненным обстоятельствам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.