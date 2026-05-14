Социальный раунд «Безопасная мобильность» стартовал в Подмосковье

Социальный раунд «Безопасная мобильность» проходит в Подмосковье с 11 по 31 мая. Проект направлен на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и популяризацию безопасного вождения современных средств передвижения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его организаторами выступают министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, министерство образования региона, министерство информационных и социальных коммуникаций, а также РОО «Союз безопасности дорожного движения».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.