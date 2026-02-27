Социальный патруль Подмосковья совершил 500 выездов

Социальный патруль центра социальной адаптации в 2025 году и за первые месяцы 2026 года совершил около 500 выездов в города Подмосковья для помощи бездомным. Бригады доставляют людей в центр, где им предоставляют ночлег, питание и необходимые вещи, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Социальный патруль оказывает оперативную помощь людям без определенного места жительства, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Особенно востребована служба в зимний период, когда понижение температуры создает угрозу жизни и здоровью.

«За прошлый год и первые месяцы текущего года патруль совершил около 500 выездов в различные города Подмосковья. Чаще всего бригада выезжает зимой, когда на улице холодает. Социальные работники доставляют гражданина в центр социальной адаптации, где ему предоставляют ночлег, обеспечивают предметами первой необходимости и питанием», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В министерстве подчеркнули, что поддержка не ограничивается предоставлением временного приюта и еды. В центре социальной адаптации специалисты помогают восстановить утраченные документы — паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Это позволяет человеку получить медицинские и социальные услуги, а также устроиться на работу.

Работа патруля является частью системной политики региона по поддержке уязвимых категорий граждан. Для вызова бригады необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить оператору о ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.