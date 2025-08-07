Социальный фонд обнародовал актуальную статистику пенсионеров

сегодня в 04:51

Число пенсионеров в России сократилось до 40,8 млн человек

По данным системы Социального фонда России, на 1 июля 2025 года в стране зарегистрировано 40 811 900 пенсионеров, сообщает РИА Новости .

Эта цифра демонстрирует незначительное снижение по сравнению с началом года, когда на учете состояло около 41,2 млн человек.

Среди получателей пенсий более 7,6 млн россиян продолжают трудовую деятельность. Отдельные категории составляют: 2,3 млн человек — пенсионеры по инвалидности, 1,45 млн граждан — получатели пенсий по потере кормильца.

При этом стабильно высокий процент работающих пенсионеров (около 18,6% от общего числа) свидетельствует о сохраняющейся экономической активности старшего поколения.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что текущие показатели учтены при формировании бюджета социальной сферы на 2025–2026 годы. Особое внимание уделяется индексации выплат с учетом реального уровня инфляции.