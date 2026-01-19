Социальный фонд назначил декретные выплаты 237 студенткам Москвы и области

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области в 2025 году назначило пособия по беременности и родам 237 студенткам, обучающимся очно, сообщает пресс-служба социального фонда России.

В 2025 году 237 студенток очной формы обучения в вузах, ссузах, научных организациях и учреждениях дополнительного профессионального образования Москвы и Московской области получили пособия по беременности и родам. Новая мера поддержки действует с 1 сентября 2025 года.

Пособие предоставляется вне зависимости от того, обучается студентка на бюджетной или платной основе. Размер выплаты составляет 100 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. В январе 2025 года сумма пособия в Москве составляет 28 940 рублей, в Московской области — 22 112 рублей.

Финансовая помощь выплачивается за весь период декретного отпуска — 70 дней до и 70 дней после родов. Таким образом, в Москве будущие мамы получают около 135 тысяч рублей, в Московской области — 103 тысячи рублей.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление через портал госуслуг, обратиться в клиентскую службу СФР или МФЦ. Требуются справка из медицинского учреждения о периоде нетрудоспособности и справка из учебного заведения, подтверждающая очное обучение и отсутствие ранее назначенного пособия.

Решение о назначении принимается в течение 10 рабочих дней, а выплата производится не позднее 5 рабочих дней после положительного решения. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (800) 100-00-01 или на официальных страницах фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, МАХ, Телеграм.

