В Подмосковье запустили карту обработки земель от борщевика

В Московской области в 2026 году планируют очистить более 23,4 тыс. гектаров муниципальных земель от борщевика Сосновского и запустили интерактивную карту с графиком работ. Сервис доступен на портале «МОй АПК», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе стартовал сезон борьбы с борщевиком Сосновского. В этом году работы пройдут во всех муниципалитетах и охватят свыше 23,4 тыс. гектаров. На интерактивной карте портала «МОй АПК» жители могут увидеть адреса участков, сроки и статус обработки.

Пользователям доступна информация о муниципалитете, площади земель, подрядчике, а также датах начала и окончания химической обработки. Кроме того, на странице размещен образовательный блок с разъяснениями об опасности растения, мерах защиты от ожогов, симптомах поражения и правилах первой помощи. Там же опубликована инструкция по самостоятельной борьбе с сорняком на частных участках.

Основным методом ликвидации остается химическая обработка. Для работы в оврагах, на обочинах и пустырях применяют дроны, распыляющие гербициды. Кампания проходит в два этапа: с мая по июнь и повторно с конца июня до начала осени, чтобы уничтожить как перезимовавшие, так и вновь взошедшие растения.

О фактах произрастания борщевика на муниципальной земле можно сообщить по телефону горячей линии +7 (499) 602-29-33. При обращении необходимо точно указать местоположение зарослей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.