В Красногорске разработали культуру для продления хранения мяса

Группа компаний «СОЮЗСНАБ» завершила разработку защитной бактериальной культуры для мясной продукции в Красногорске. Технология позволяет продлевать сроки хранения колбас, сосисок и полуфабрикатов без синтетических консервантов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объем инвестиций в проект составил 1,5 млрд рублей. Разработку выполнили специалисты Научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики холдинга.

«Такие технологии важны для всей системы агропромышленного комплекса: они позволяют дольше сохранять свежесть продуктов, расширяют возможности поставок по стране и делают продовольственное обеспечение более устойчивым, особенно для удаленных регионов. Кроме того, решение отвечает на запрос потребителей на качественную продукцию без лишних добавок. У разработки наших ученых есть серьезный потенциал для отрасли», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Технология основана на принципе двойного барьера. В ее основе — молочнокислые бактерии рода Pediococcus, которые вырабатывают педиоцин и подавляют рост патогенных микроорганизмов. Дополнительно бактерии формируют среду, препятствующую развитию вредной микрофлоры. При этом вкус, запах и текстура продукции сохраняются.

Испытания на образцах свинины, говядины и курицы при температуре +4°С показали снижение микробиологической нагрузки при сохранении органолептических свойств.

«Новая технология не только замещает импортные консерванты, но и превосходит их по ряду ключевых параметров. Главное преимущество — безопасность для здоровья: в отличие от химических добавок, это решение поддерживает естественную микробиоту и соответствует современным требованиям к качеству пищевой продукции», — рассказала руководитель НИЦ ППиФ «СОЮЗСНАБ» Елена Русанова.

В компании подчеркнули, что разработку можно внедрить в процессы мясопереработки без существенных изменений инфраструктуры. Для потребителей это означает более короткий и понятный состав продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.