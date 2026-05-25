В Подмосковье запустили сервис поиска сельхозземель онлайн

В Московской области на геопортале запустили новый слой «Земли НГС» с информацией о свободных участках для сельского хозяйства. Сервис позволяет подобрать территорию в конкретном муниципалитете и оценить ее основные характеристики, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новый слой размещен в разделе «Земля фермерам». На интерактивной карте свободные участки из земель неразграниченной государственной собственности выделены зеленым контуром. Пользователи могут увидеть их местоположение и базовые параметры, включая общую площадь, чтобы предварительно оценить потенциал для реализации проекта.

Участки пока не сформированы и не поставлены на государственный кадастровый учет.

«Для их оформления заявителю необходимо направить обращение в Минсельхоз Подмосковья с концепцией проекта и схемой расположения на кадастровом плане территории. После этого мы сопровождаем процедуру постановки на кадастровый учет и предоставления участка в аренду», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В ведомстве отметили, что сервис упростит аграриям доступ к земельным ресурсам и позволит вовлечь в сельхозпроизводство неиспользуемые территории. В 2026 году в регионе планируют ввести в оборот 10 тыс. гектаров земель, которые не использовались по назначению более пяти лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.