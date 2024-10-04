Социальные сотрудники Серпухова приняли участие в областном семинаре

Специалисты Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» приняли участие в областном семинаре «Нейроарт — новый шаг к психологическому здоровью граждан старшего поколения», который проходил в городе Клин. Об этом сообщила пресс-служа администрации городского округа.

На семинаре была организована программа по изучению на практике различных современных техник арт-терапии. Серпуховичи познакомились с такими направлениями, как зентангл, нейрографика, компьютерный нейроарт, нейроживопись, и получили дипломы. Снять стресс, разобраться в себе, найти решение любой проблемы или просто расслабиться за приятным занятием, создавая свой уникальный рисунок — всё это можно сделать при помощи данных способов рисования.

Все полученные знания специалисты центра «Серпуховский» смогут внедрять в занятия с получателями социальных услуг в целях проведения арт-терапии, релаксации и полезного досуга.

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