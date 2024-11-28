Социальные навыки и адаптация в жизни: стартует новогодняя акция помощи детям-сиротам

Детям и подросткам с особенностями ментального развития и опытом сиротства важно нарабатывать социальные и бытовые навыки, становиться самостоятельными и адаптироваться к окружающему миру. 26 ноября стартовала ежегодная благотворительная акция «Добрый новогодний подарок», которая помогает им непрерывно получать профессиональную помощь педагогов, психологов и логопедов.

За девять лет 244 некоммерческих организации (НКО) из 58 регионов России получили средства для реализации программ поддержки, а их подопечные смогли пройти более 376 тыс. занятий. Организатором акции традиционно выступает Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Сбор проходит на благотворительной платформе СберВместе.

Внести вклад в «Добрый новогодний подарок» могут и люди, и организации. Сделать пожертвование легко — в истории «Добрый новогодний подарок» на платформе СберВместе или в приложении СберБанк Онлайн. Сбер удвоит каждое пожертвование — это существенно увеличит объем финансирования проектов, а значит и профессиональной помощи.

Принять участие в акции можно до 20 января 2025 года. Все собранные средства Фонд направит на поддержку проектов НКО, специалисты которых занимаются с такими ребятами. НКО проходят конкурсный отбор и комиссию жюри, в составе которого педагоги, ученые, практики НКО, родители, эксперты в сфере оценки социальных программ.