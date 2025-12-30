Соцфонд рассчитал пенсию и выплаты для Деда Мороза и Снегурочки

Дед Мороз мог бы получать пенсию более чем в 170 тысяч рублей в месяц

Специалисты Социального фонда России рассчитали, какую пенсию и пособия мог бы получать Дед Мороз с учетом его трудового стажа, возраста и опеки над Снегурочкой, сообщает kp.ru .

В преддверии Нового года Социальный фонд России провел расчет пенсии для Деда Мороза, учитывая его 90-летний трудовой стаж, постоянное место жительства в Великом Устюге и статус опекуна внучки Снегурочки. Эксперты использовали реальные социальные нормы, включая районный коэффициент 1,15, действующий в Вологодской области.

В фонде пояснили, что при обращении за страховой пенсией по старости учитывались бы стаж до 2002 года — 67 лет, коэффициент стажа 75%, максимальные страховые взносы. Из-за позднего обращения применялись бы повышающие коэффициенты: индивидуальный пенсионный коэффициент увеличился бы в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза.

Фиксированная выплата с учетом всех надбавок, районного коэффициента и возраста 80+ составила бы 36 587 рублей. Надбавка за уход по возрасту — 1 314 рублей. За иждивенца (Снегурочку) полагается еще 2 969 рублей.

В результате ежемесячная пенсия Деда Мороза могла бы составить 170 567 рублей. Как опекун несовершеннолетней Снегурочки он также имеет право на единовременное пособие — до 236 735 рублей с учетом районного коэффициента. Кроме того, Дед Мороз может претендовать на ежемесячное пособие, размер которого зависит от дохода семьи и может достигать 17 373 рублей.

Снегурочка как ребенок, оставшийся без родителей, также имеет право на пенсию по потере кормильца. В 2025 году ее ежемесячная выплата с учетом районного коэффициента составит 20 295 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.