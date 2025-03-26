Соцблок Подмосковья стал лидером по цифровой трансформации

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев сообщил, что соцблок Подмосковья лидирует в регионе в сфере цифровой трансформации работы ведомств.

«В регионе активно внедряется электронный формат услуг и проактивный подход к их оказанию. Значительным достижением стало внедрение 7 цифровых ассистентов, включая роботов Светлану и Женю. Они заменили работу почти 900 сотрудников из сфер от здравоохранения до многофункциональных центров. Социальный блок Подмосковья лидер в регионе по трансформации. Многое сделано и многое еще предстоит», — сказал Голубев.

Он добавил, что в Подмосковье искусственный интеллект уже сейчас успешно отрабатывает 260 типов документов, а к концу 2025 года это количество планируется увеличить до 1600. Такая оптимизация позволяет освободить около 340 государственных служащих, чтобы сосредоточиться на более важных задачах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.