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Сотрудницу полиции из Ростовской области уволили одним днем за ролик о зарплате

Сотрудница полиции из Ростовской области сняла ролик о размере своей зарплаты, после чего ее уволили одним днем. 28-летняя Ольга Гайдукова работала участковым в Новочеркасске, а также вела соцсети, сообщает Baza.

Девушка выложила видео о зарплате сотрудников полиции. Ролик залетел в тренды и получил огромное число лайков.

Когда откровения девушки набрали более 1 млн просмотров, ее вызвали к начальству. Один из руководителей управления пытался заставить Гайдукову удалить соцсеть, однако получил отказ.

Сотруднице сказали написать рапорт об увольнении, ее уволили одним днем.

Девушка не сильно расстроилась решению, поскольку сама планировала уходить с места работы.