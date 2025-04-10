Сотрудницам обладминистрации Кузбасса с детьми летом сократят рабочий день

Рабочий день для некоторых сотрудниц правительства Кемеровской области и других госорганов в летний период с 1 июня по 31 августа будет сокращен, сообщает Сiбдепо .

Согласно постановлению, которое подписал губернатор Кузбасса Илья Середюк, сокращенный рабочий день с 8:30 до 15:00 вводится для сотрудниц областной администрации и других органов госвласти, у которых есть дети до 18 лет.

Как уточняется в документе, это касается всех несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой и попечительством.

Также губернатор рекомендовал аналогично сократить рабочий день на лето для женщин с детьми, работающих в органах местного самоуправления и организациях всех форм собственности Кузбасса.

При этом у данных категорий работников в летний период сохранится средняя заработная плата.