Сотрудница ЗАГСа вышла замуж во Дворце бракосочетания в Красногорске

Церемония бракосочетания сотрудницы Дворца бракосочетания №2 прошла 30 апреля в Красногорске. Наталья и Игорь зарегистрировали брак в зале, где невеста работает и помогает другим парам создавать семьи, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

30 апреля во Дворце бракосочетания №2 в Красногорске состоялась церемония, которая стала особенной для коллектива учреждения. Сотрудница дворца Наталья и ее избранник Игорь официально стали мужем и женой. Невеста решила провести торжество именно на своем рабочем месте, где знает каждую деталь свадебных церемоний.

Церемония прошла в теплой атмосфере в кругу коллег и близких. Для гостей это событие стало не только семейным праздником, но и символичным моментом для всего коллектива.

«Работа в ЗАГСе научила меня ценить каждое мгновение любви и счастья», — поделилась Наталья.

«Глядя на то, как Наталья помогает другим парам создавать свои истории любви, я понял, что хочу прожить всю жизнь именно с ней. Этот день стал для нас началом новой главы», — добавил Игорь.

В министерстве напомнили, что зарегистрировать брак можно не только в отделах ЗАГС, но и на выездных площадках. Информация о свадебных локациях Подмосковья, актуальных трендах и рекомендациях специалистов размещена на портале «Свадьба в Подмосковье» wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.