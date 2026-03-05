Сотрудница музея из Коломны победила в конкурсе Подмосковья

Татьяна Соловьева является инициатором и координатором выставочного проекта «Только Vместе! Только Vперед!». Его реализовали в рамках поручения президента Российской Федерации о создании экспозиций, посвященных специальной военной операции.

Под ее кураторством выстроено взаимодействие с общественными и патриотическими организациями, фондами, ветеранским сообществом и действующими военнослужащими. Проект получил выраженную воспитательную и социальную направленность. На его площадке проходят бесплатные экскурсии, лекции, встречи, патриотические акции, а также организован сбор и передача гуманитарной помощи.

Кроме того, Татьяна Соловьева разрабатывает и проводит авторские интерактивные программы и экскурсии с использованием цифровых технологий и элементов музейной педагогики. Особое внимание она уделяет профориентационной работе со студентами и патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.