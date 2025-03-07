Сотрудниц ступинского военкомата поздравил с 8 Марта глава округа

сегодня в 15:03

Сотрудницы военкомата услышали в свой адрес много теплых слов и благодарность за работу.

«На ваших хрупких плечах лежит непростая государственная задача. Вы буквально стоите на страже безопасности нашей страны, помогая решать вопросы мобилизационной подготовки. Дорогие женщины, благодарю за нелёгкий труд. Пусть в ваших сердцах всегда царят гармония и любовь, а в домах — взаимопонимание, тепло и уют», — сказал Сергей Мужальских.

К поздравлению присоединился военный комиссар Юрий Быль. На встрече также присутствовал руководитель местной ячейки Ассоциации ветеранов СВО Александр Милько.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию 6 сотрудниц награждены почетной грамотой, три — благодарственным письмом главы округа.