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Сотрудников СПИД Центра в Котельниках поздравили с предстоящим Днем медработника

С предстоящим Днем медицинского работника поздравили сотрудников СПИД Центра в городском округе Котельники. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовали главврач Центра, замглавы городского округа Люберцы Николай Оленев. Сотрудникам вручили грамоты.

«Центр профилактики и борьбы со СПИД» открыли в 2023 году. Это современное многопрофильное амбулаторно-поликлиническое учреждение, оснащенное современным лечебно-диагностическим оборудованием.

В Центре ведут прием специалисты различного профиля: инфекционисты, акушеры-гинекологи, педиатры, психиатры-наркологи, терапевты, неврологи, дерматовенерологи, офтальмологи, оториноларингологи, хирурги (в т. ч., колопроктолог), стоматологи.

На базе Центра проводится не только лабораторная диагностика, но и рентгенологические, ультразвуковые и эндоскопические исследования (гастроскопия, колоноскопия), функциональная диагностика.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.