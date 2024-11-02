Сотрудников СИЗО Серпухова поздравил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий

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31 октября, в День сотрудников СИЗО и тюрем, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий в сопровождении благочинного Серпуховского церковного округа иерея Дионисия Коськина и председателя тюремного отдела Подольской епархии иерея Валерия Гололобова посетил СИЗО-3 Серпухова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Владыка побывал в тюремном храме в честь благоверного князя Александра Невского, построенном в 1887 году, а затем обошел камеры и побеседовал с несовершеннолетними подследственными, вручил им сладкие подарки, иконы и спортивные мячи.

Далее в актовом зале следственного изолятора прошло праздничное мероприятие, на котором архиепископ Аксий поздравил сотрудников СИЗО с их профессиональным праздником, вручив им подарки и грамоты.

Сотрудников СИЗО также поздравили: заместитель главы г. о. Серпухов Дмитрий Рыкунов, депутат совета депутатов г. о. Наталья Боровских, помощник Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирина Котова, заместитель председателя ветеранской организации СИЗО-3 Александр Терехин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.