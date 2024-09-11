Сотрудников почты на Украине обвинили в краже дронов на 145 тыс долларов

Сотрудников почты в Тернопольской области на Украине подозревают в краже дронов для ВСУ, которые были в 26 посылках. Сумма ущерба составляет 145 тысяч долларов, сообщает РЕН ТВ .

По версии следствия, преступную схему разработали два жителя Тернополя. Один из них работал начальником почтового отделения. Он также привлек к незаконному обогащению еще двоих сотрудников.

Обманным путем они присвоили себе 26 посылок, в которых находились дроны для украинской армии. Затем преступники попытались продать их через интернет.

На Украине уже возбудили уголовное дело и предъявили обвинение фигурантам. Им грозит до 12 лет тюрьмы.