Сотрудников налоговой службы Мытищ поздравили с профессиональным праздником

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила коллектив работников налоговой службы муниципалитета с Днем налоговых органов, выразив благодарность за их труд, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Вы вносите неоценимый вклад в формирование бюджета нашего округа. Благодаря вашему труду мы можем реализовывать важные проекты, такие как строительство школ и детских садов, а также повышать уровень зарплат для воспитателей, учителей и других специалистов», — сказала глава.

Теплые пожелания также прозвучали от председателя Совета депутатов г. о. Мытищи Андрея Гореликова и начальника инспекции Алексея Ларионова.

Сотрудникам ФНС вручили Благодарственные письма, Почетные грамоты, пожелав им благополучия, успехов и новых достижений на благо городского округа.

Государственная налоговая служба Российской Федерации была образована 21 ноября 1991 года. Сегодня трудно представить, как развивалась бы страна без четкой и слаженной работы налоговой службы, ведь от ее результатов во многом зависят экономическая стабильность и сила государства в целом, и нашего муниципалитета в том числе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.