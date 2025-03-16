Сотрудников министерства ЖКХ региона наградили к профессиональному празднику

В Правительстве Московской области министр ЖКХ Кирилл Григорьев вручил награды сотрудникам центрального аппарата и подведомственных организаций Министерства за профессионализм и вклад в развитие отрасли. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Двое работников получили благодарственные письма Губернатора Московской области за добросовестный труд и высокий профессионализм.

11 сотрудников были отмечены ведомственными наградами за высокий профессионализм и большой вклад в развитие отрасли.

Глава ведомства поблагодарил всех за плодотворную работу и пожелал дальнейших успехов в работе.

«Этот день олицетворяет ценность каждого специалиста, мастера и целого комплекса инфраструктуры. Без слаженной работы этого механизма невозможно представить современную жизнь.

Ваш каждодневный труд даёт возможность миллионам жителей Подмосковья строить планы, реализовывать мечты, уделять время своим близким и любимому делу.

Желаю крепкого здоровья, новых профессиональных достижений, уверенности в завтрашнем дне и процветания отрасли. Пусть ваша работа всегда будет оценена по достоинству, а каждый день приносит радость и яркие моменты», — сказал Кирилл Григорьев, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В этом году ЖКХ Подмосковья отмечает 45 лет с момента учреждения этого праздника Указом Президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Первое же упоминание о нем относят к 1966 году. Сама отрасль существует гораздо дольше — с 1649 года и была введена в Наказе «О градском благочинии» царя Алексея Михайловича.

Чествования и награждения работников ЖКХ проходят в муниципалитетах до 16 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.