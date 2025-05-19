Сотрудников МФЦ Серпухова отметили почетными грамотами

Ежедневно в многофункциональном центре Серпухова более 100 сотрудников обеспечивают качественное обслуживание около 1500 посетителей. Отметить их труд приехали председатель Серпуховской территориальной организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений Улитина Галина Петровна и депутат Совета депутатов Акимова Елена Викторовна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Изо дня в день они помогают людям решать множество повседневных, но важных задач, без которых комфортная и полноценная жизнь просто невозможна. Каждый сотрудник МФЦ согласится с высказыванием, что работать с людьми довольно тяжело.

Приехавшие вручать награды поблагодарили коллектив под руководством Татьяны Давыдовой за усердную работу и добросовестный труд, отметили профессионализм и слаженность работы коллектива, как единой команды, благодаря которой решаются важные государственные задачи, наградив сотрудников благодарственными письмами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.