Сотрудников «Инжкомцентр ВВД» Подольска поздравили с юбилеем предприятия

ООО «Инжкомцентр ВВД» — один из ведущих производителей печей и банного оборудования в России. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов приехал на предприятие поздравить коллектив с 25-летием компании, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Здесь трудятся более полусотни человек. Г. Артамонов вручил лучшим сотрудникам благодарности главы городского округа и почетные грамоты.

Один из награжденных — слесарь-ремонтник Николай Крецу. Профессионал с большим опытом, он высоко ценит дружный коллектив, понимающее руководство и стабильный заработок.

«Жалею, что не знал об этом предприятии раньше. Работаю в компании с 2012 года. В мои обязанности входит наладка, установка, запуск нового оборудования, мониторинг исправности станков. Все должно работать без сбоев», — сказал Николай Крец.

«Инжкомцентр ВВД» планомерно развивает свой ассортимент, пополняя его все более качественной продукцией. Предприятие активно работает над импортозамещением, постоянно модернизируя свое производство, внедряя современные методики работы и открывая новые линии. Из последних новаторских разработок — профессиональная линейка печей для коммерческих бань мощностью от 24 до 72 кВт и многофункциональная электрическая печь для бани «ПАРиЖАР ФутуРус», создающая в парильном помещении любые режимы от сухой сауны до русской бани.

«Руководители и сотрудники предприятия всегда активно участвуют в жизни нашего округа и страны, поддерживают мирных жителей Донбасса и участников спецоперации. Спасибо им за это!» — сказал руководитель муниципалитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.