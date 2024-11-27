Сотрудники университета «Дубна» выступили на физической конференции в Китае

Восемь дубненских преподавателей и аспирантов ИФИ отправились в университет Хучжоу, чтобы представить свои научные доклады, передает пресс-служба администрации городского округа Дубна.

В университете Хучжоу прошло 12-е рабочее совещание по физике сильно взаимодействующих систем, организованное Институтом теоретической физики Китайской академии наук и ЛТФ ОИЯИ.

Насыщенная научная программа совещания включала в себя 60 докладов. В своих выступлениях ученые осветили большой спектр тематик.

С докладами выступили сотрудники ОИЯИ, которые также являются преподавателями кафедры ядерной физики и кафедры фундаментальных проблем физики микромира ИФИ: профессора Ростислав Джолос, Елена Колганова, Александр Карпов, Валентин Нестеренко, доценты Алексей Северюхин и Евгений Мардыбан, а также аспиранты Мария Мардыбан и Петр Вишневский.

Мария Мардыбан отмечает, что работа на совещании была очень интенсивной, но интересной.

«Это была моя первая поездка в Китай и первый перелет длиной в 10 часов. Первый день мы привыкали к пятичасовой разнице во времени и к новой еде, но все прошло прекрасно! На рабочее совещание прилетели участники из разных стран, приятно было увидеться с коллегами-коллабораторами лично. Конечно, на таких мероприятиях мозг работает в усиленном режиме, потому что нужно объяснить иностранцам свою работу на английском языке, корректно ответив на все вопросы. Совещание прошло на высшем уровне, принимающая сторона приложила к этому много усилий, благодаря чему все участники смогли насладиться мероприятием сполна», — сказала она.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.