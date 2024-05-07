Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций Подмосковья отмечают свой праздник

7 мая 2024 года исполняется 105 лет со дня образования учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества, сообщает пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Прообразом современных уголовно-исполнительных инспекций стало бюро принудительных работ, созданное в соответствии с циркуляром народного комиссариата юстиции РСФСР 7 мая 1919 года при губернских и областных отделах юстиции, которое со временем было переименовано в инспекции исправительно-трудовых работ. До 1999 года уголовно-исполнительные инспекции находились в структуре МВД России, затем им был присвоен статус учреждений уголовно-исполнительной системы министерства юстиции России.

В настоящее время в состав уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Московской области входит 39 филиалов, расположенных в городских округах Московской области, а также отдел исполнения наказаний. Выполнение задач по профилактике правонарушений и контроль над осужденными осуществляют порядка 400 сотрудников ведомства, проходящих службу в подразделениях подмосковной инспекции.

Филиалы уголовно-исполнительной инспекции осуществляют организацию исполнения наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ; организацию контроля за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений.

Уголовно-исполнительная система постоянно совершенствуется и адаптируется под современные вызовы общества. С 1 января 2024 года в силу вступил федеральный закон «О пробации в Российской Федерации». На личный состав инспекции возложены новые задачи по реализации мер, направленных на оказание помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, их психологическое сопровождение, трудоустройство, социальная реабилитация и адаптация.

Для решения поставленных задач сотрудники ведомства тесно взаимодействуют с различными службами, общественными и религиозными организациями.

«Главное в нашей работе — не наказать, а исправить человека и предотвратить повторное преступление. В профессиональный праздник всем сотрудникам и ветеранам уголовно-исполнительной инспекции выражаю благодарность за труд и неравнодушие, решительность и инициативу. Крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастья и благополучия вашим семьям», — отметила начальник уголовно-исполнительной инспекции Анастасия Клименко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.