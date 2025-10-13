Сотрудники СИЗО-4 предотвратили попытку доставки наркотиков для обвиняемого

В следственном изоляторе № 4 (г. Можайск) ГУФСИН России по Московской области пресекли попытку передачи запрещенных веществ, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Благодаря оперативным действиям сотрудников СИЗО-4 при проведении досмотра посылки, предназначенной для обвиняемого К. в пачке с какао были обнаружены кристаллические вещества белого цвета, спрятанные ухищренным способом.

Гражданин С. был задержан сотрудниками оперативного отдела подразделения и передан прибывшим на место происшествия сотрудникам ОМВД России по г. Можайску.

Стоит отметить, что передача наркотических веществ на территорию учреждений влечет за собой уголовную ответственность.

В настоящее время в отношении задержанного проводятся следственные действия. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

