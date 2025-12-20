Сотрудники СИЗО-11 пресекли доставку запрещенных предметов

В рамках реализации оперативной информации сотрудниками СИЗО-11 ГУФСИН России по Московской области (г. Ногинск) пресечена попытка доставки запрещенных предметов на режимную территорию учреждения, сообщает пресс--служба ГУФСИН России по Московской области.

Изъята бутылка со спиртосодержащей жидкостью, 9 сотовых телефонов,

6 зарядных устройств и 2 комплекта наушников.

По данному факту проводится проверка.

