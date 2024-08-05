Сотрудники СИЗО-11 пресекли доставку запрещенных предметов на режимную территорию

Сотрудниками СИЗО-11 ГУФСИН России по Московской области в Ногинске пресечена попытка доставки запрещенных предметов на режимную территорию. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В ночное время суток личный состав учреждения задержал правонарушителя, совершившего переброс через основное ограждение СИЗО пластиковой бутылки, в которой находились: 5 мобильных телефонов, 11 сим-карт, 2 USB-провода и 2 гарнитуры.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, в отношении задержанного мужчины составлен протокол об административном правонарушении. В случае совершения повторного аналогичного деяния мужчине будет грозить уже уголовная ответственность.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.