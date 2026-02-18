Сотрудники школ Рузского округа прошли стажировку в Ярославле

Директора и управленческие команды школ Рузского округа приняли участие в стажировке в Ярославле, где изучили современные подходы к образованию и обменялись опытом с коллегами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ярославле представители школ Рузского округа познакомились с новыми тенденциями в образовательной сфере. В рамках стажировки участники обсудили формирование школьной команды через декларацию ценностей и смыслов, а также методы гибкого планирования в условиях неопределенности.

Особое внимание уделили педагогике событийности — подходу, который объединяет учеников, родителей и педагогов через совместные мероприятия. Также были рассмотрены современные способы взаимодействия с искусственным интеллектом в образовательном процессе.

Важной темой стала поддержка профессионального благополучия педагогов и переход от мечты к конкретным задачам в профессиональном развитии. Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что подобные стажировки способствуют внедрению лучших практик и развитию образовательной системы округа.

По итогам поездки управленческие команды получили новые идеи и инструменты для дальнейшего совершенствования работы школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.