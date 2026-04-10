Сотрудники Росгвардии вошли в состав судейской коллегии военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В рамках 10-летия Росгвардии и 215-й годовщины со Дня образования войск правопорядка сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области выступили в качестве судей муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» среди кадетских классов в Шатуре, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе игры участники демонстрировали навыки строевой подготовки, знания по тактической медицине и основам военной истории, а также соревновались в скорости и точности при неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Представители Росгвардии строго следил за соблюдением техники безопасности и регламента выполнения упражнений.

Помимо этого, ребята оттачивали навыки в лазертаге: они соревновались в грамотном выстраивании тактики боя, оценивали обстановку и работали в команде.

«Такие мероприятия не только укрепляют физическую выносливость, но и воспитывают дух патриотизма», — отметил офицер Шатурского отдела вневедомственной охраны младший лейтенант полиции Александр К.

По итогам муниципального этапа команды-победители представят город Шатуру на региональном уровне, где им вновь предстоит продемонстрировать свое мастерство в различных военно-прикладных дисциплинах.