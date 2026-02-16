Сотрудники Росгвардии провели урок мужества для школьников в Дмитрове

Сотрудники Дмитровского отдела вневедомственной охраны Росгвардии 14 февраля 2026 года провели урок мужества для учащихся 9-х классов школы № 2 в Дмитрове в рамках акции «Дни Росгвардии», сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В мероприятии приняли участие более 50 школьников. Сотрудники Росгвардии рассказали учащимся об истории ведомства, этапах его развития и преобразования, а также о значении войск правопорядка в разные исторические периоды.

Особое внимание уделили формированию вневедомственной охраны как части структуры Росгвардии. Школьникам объяснили, какие задачи выполняли подразделения ранее и какие функции возложены на них сегодня. Сотрудники подчеркнули, что Росгвардия обеспечивает общественную безопасность, защищает граждан и поддерживает правопорядок в регионе.

Правоохранители также рассказали о возможностях поступления в ведомственные высшие учебные заведения, особенностях образовательных программ и перспективах для выпускников. Ребята узнали о требованиях к кандидатам, условиях обучения и дальнейшей службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.