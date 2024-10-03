Сотрудники Росгвардии Подмосковья спасли магазин от крупного пожара

Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области своевременно обнаружили возгорание в кондитерском магазине и приняли необходимые меры к его предотвращению, сообщает пресс-служба ведомства.

Ночью, патрулируя улицы городского округа, росгвардейцам поступило сообщение о срабатывании сигнализации в одном из охраняемых банков. Прибыв к месту происшествия, стражи порядка осмотрели помещение, а также близлежащую территорию и обнаружили, что через вентиляцию соседнего с банком помещения прорывается дым.

Немедленно оцепив территорию, росгвардейцы сообщили о происшествии в экстренные службы и до прибытия пожарных расчетов предприняли все необходимые меры к локализации очага возгорания.

Своевременные действия росгвардейцев предотвратили дальнейшее распространение огня, а также полное уничтожение имущества магазина и находящихся в нем товаров.

Прибывшие пожарные полностью потушили возгорание, предварительной причиной которого стало короткое замыкание проводки. В результате происшествия пострадавших нет.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.