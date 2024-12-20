Сотрудники Росгвардии Подмосковья прошли испытания на право ношения знака отличия

Более 30 сотрудников СОБР и ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в квалификационных испытаниях на право ношения знака отличия полицейского спецназа 2-й степени, сообщает пресс-служба Главного управления.

Открыл мероприятие, проходившее на базе спецподразделения СОБР, начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Петр Зоров, который отметил престижность службы в спецподразделении и пожелал участникам успешного преодоления всех этапов испытания.

Программа испытаний на право ношения официального геральдического знака — знака отличия полицейского спецназа включала в себя прохождение кандидатами комплексного теоретического и практического экзамена.

После проверки состояния здоровья росгвардейцам предстояло сдать тесты по огневой подготовке и выполнить ряд упражнений по физической подготовке и стрельбе. Под наблюдением профессиональных инструкторов и судей спецназовцы демонстрировали силу и выносливость, умение вести меткую и скоростную стрельбу в различных условиях и с учетом смены положений, а также психологическую готовность к выполнению задач любой сложности.

По мере прохождения сменяющихся этапов испытания выполнившие нормативы сотрудники спецподразделений допускались по следующего направления, сохраняя высокий темп прохождения «трассы».

За отведенное время росгвардейцы выполнили комплекс упражнений: подтягивание, жим штанги лежа от груди (свой вес), «берпи» и бег.

Важнейший элемент испытания — стрелковый тест, где в ходе экзамена спецназовцам предстояло показать уровень огневой подготовки, поразив мишени и выполнив нормативы по стрельбе из пистолета и автомата.

Из 31 претендента-представителя отрядов СОБР, СОБР «Булат», ОМОН «Русич» и ОМОН «Пересвет» только 10 лучшим удалось успешно пересечь финальную черту и набрать заветные проходные баллы.

Успешно преодолевших сотрудников спецподразделений поздравил председатель комиссии, заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Сергей Новичков, который вручил росгвардейцам официальный геральдический знак отличия полицейского спецназа 2-й степени и удостоверение к нему, поблагодарив участников за целеустремленность и выдержку.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.